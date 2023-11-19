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РПЛ

Сегодня, 15:14

В РФС объяснили, почему отказались приглашать Дуду и Карвальо на ретро-матч «Локомотив» — ЦСКА

Алина Савинова
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Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, кто из футболистов отказался приехать на матч легенд «Локомотива» и ЦСКА.

«Мы хотели полностью воспроизвести составы команд 2002 года, за исключением тех, кто уже ушел от нас — это Лекхето, Беркетов... Мы звали Джеймса Обиору, но он не смог приехать, прислал свои извинения. Гена Нижегородов живет в другой стране. У Вадима Евсеева матч с «Кубанью», у Игнашевича — тренировочные планы, Максим Бузникин только сделал операцию. После этого мы решили чуть «выйти» за пределы 2002 года. Разговаривали с Яном Дюрицей, Ведраном Чорлукой, Чиди Одиа, Иржи Ярошиком, Ману Фернандешем. У всех свои причины. А вот с Дуду и Даниэлем Карвальо была другая история — они могли приехать, но логистика получалась слишком дорогой и энергозатратной», — цитирует Терешина Metaratings.ru.

По словам специалиста, билеты для Дуду и Карвальо туда и обратно стоили по 2 миллиона рублей на каждого, а их путь составил бы более 1,5 суток.

Ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет 19 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по местному времени. Игра приурочена к 21-летию «золотого» матча между командами, который состоялся в 2002 году. Тогда «Локомотив» обыграл армейцев (1:0).

Источник: https://metaratings.ru/news/v-rfs-rasskazali-pochemu-otkazalis-priglashat-dudu-i-karvalo-na-retro-match-loko-cska-307154/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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