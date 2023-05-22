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Сегодня, 17:53

В РФС объяснили продление разрешения иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами

Микеле Антонов
Корреспондент
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В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали решение ФИФА о продлении разрешения легионерам приостанавливать контракты с клубами из России до лета 2024 года.

«Сегодняшнее решение ФИФА стало результатом переговоров между РФС и ФИФА.

Фактически правило о возможности приостановки контракта теперь распространяется только на тех, кто ранее приостановил контракт и покинул Россию.

Футболисты и тренеры, которые остались играть и работать в России, а также те, кто в будущем, например, в летнее трансферное окно, подпишут контракт с российским клубом, не смогут приостановить соглашение в одностороннем порядке.

Мы продолжаем считать само решение о возможности односторонней приостановки контракта безосновательной и избыточной мерой, в то же время внесенные сегодня изменения в регламент ФИФА по статусу и переходам позволяют российским клубам быть более защищенными и исключат возможность злоупотребления легионерами данным правилом», — заявили в службе коммуникаций РФС.

 
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Футбол
РФС
ФИФА
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