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Судейство

Сегодня, 11:15

В РФС объяснили, с чем связана задержка с приглашением иностранных арбитров для работы в России

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о приглашении иностранных арбитров для работы в России.

«Этот надо задать вопрос коллегам из Министерства спорта России. Это связано с действующими ограничениями нормативных документов Минспорта. Они должны внести в них изменения, мы вместе с ними их прорабатываем. Но учитывая, что это приказ министра, то есть определенные бюрократически ограничения по срокам его принятия», — сказал Митрофанов «СЭ».

27 декабря 2023 года президент РФС Александр Дюков сообщил, что арбитры из Саудовской Аравии, Беларуси и Катара могут начать работать на матчах чемпионата России в ближайшее время.

В октябре 2023 года РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве в области судейства. Оно подразумевает обмен судьями категории ФИФА и перспективными арбитрами, которые будут работать на матчах РПЛ и высшей лиги Саудовской Аравии.

РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
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