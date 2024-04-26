В РФС отказали «Сочи» в просьбе перенести матч с «Ахматом»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об обращении «Сочи» с просьбой перенести матч 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).

«Обращение «Сочи» с просьбой перенести матч было. Отказались перенести, потому что есть регламент соревнований. Форс-мажор — это все что угодно. Если форс-мажор, то нужно предоставить документы, должно быть обращение лиги в РФС, тогда можно говорить о дальнейших шагах. «Сочи» просил, но не предоставил документы, от лиги обращения не было», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Также Митрофанов отметил, что сочинский клуб не предоставил документы о состоянии игроков.

Перед игрой с «Ахматом», которая состоялась 25 апреля, главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил, что 14 игроков команды отравились. По его словам, клуб просил перенести матч, однако его не отменили. Встреча проходила на «Ахмат Арене» в Грозном и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

После 25 туров «Сочи» с 19 очками идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.