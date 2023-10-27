В РФС отметили, что выход из УЕФА не отменит санкций ФИФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что смена конфедерации не отменит санкций со стороны ФИФА.

«Эта бумага действует во всем мире. И в случае выхода из УЕФА она не отменяется автоматически», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Ранее президент РФС Александр Дюков оценил положение российского футбола.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. 26 сентября исполком УЕФА объявил о допуске к международным соревнованиям сборных России до 17 лет. 10 октября организация сообщила об отмене своего решения.

Сборная России осталась на 39-м месте в рейтинге ФИФА