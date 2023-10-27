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27 октября, 19:34

В РФС отметили, что выход из УЕФА не отменит санкций ФИФА

Виктория Кравченко
Максим Митрофанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что смена конфедерации не отменит санкций со стороны ФИФА.

«Эта бумага действует во всем мире. И в случае выхода из УЕФА она не отменяется автоматически», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Ранее президент РФС Александр Дюков оценил положение российского футбола.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. 26 сентября исполком УЕФА объявил о допуске к международным соревнованиям сборных России до 17 лет. 10 октября организация сообщила об отмене своего решения.

Сборная России осталась на 39-м месте в рейтинге ФИФА

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/
Максим Митрофанов
ФИФА
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