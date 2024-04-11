В РФС ответили бывшему директору «Чайки» на заявление о подкупе трех судей РПЛ

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В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на заявление директора «Чайки» Олега Баяна, который признался, что давал взятки судьям, продолжающим работать на матчах РПЛ и Кубка России.
Функционер назвал имена Романа Сафьяна, Антона Фролова и Рафаэля Шафеева.
В заявлении РФС отмечается, что арбитры, принимавшие непосредственное участие в организации договорных матчей в рамках уголовного дела «Чайки», были пожизненно отстранены от футбола.
«В случае, если ранее данные Олегом Баяном показания по этому уголовному делу были неполными, призываем поделиться новыми деталями в первую очередь с правоохранительными органами, а не в СМИ», — сообщили в службе коммуникаций РФС «Чемпионату».
Ранее сообщалось, что бывшему исполнительному директору футбольного клуба «Чайка» Олегу Баяну предъявлено обвинение в 11 эпизодах подкупа на спортивных соревнованиях. Он подозревается в передаче в общей сумме 1,9 миллиона рублей.