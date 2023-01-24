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Сегодня, 12:14

В РФС ответили на вопрос об уровне дохода профессиональных клубов

Артем Бухаев
Корреспондент
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Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев ответил на вопрос об изменении уровня доходов профессиональных клубов.

«У каждого клуба и у каждой лиги своя история с доходами. Опыт футбола и РФС показывает, что спонсоры отнеслись с большим пониманием к сложившейся ситуации в отечественном спорте. Резкого проседания доходов у клубов мы пока не видим. У нас впереди оценка финансовых документов профессиональных футбольных клубов за 2022 год. Клубы, которые имеют долгое историческое развитие, опасений никаких не высказывают. Но тем не менее важно иметь дополнительные источники дохода», — сказал Рогачев.

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