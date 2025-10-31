В РФС подтвердили, что арбитр Мешков завершил карьеру

В службе коммуникаций РФС подтвердили «СЭ» информацию о том, что арбитр ФИФА Виталий Мешков завершил карьеру. Ранее Telegram-канал «Але, Рэф!» сообщил, что 42-летний Мешков принял решение о завершении карьеры и написал заявление в Департамент судейства и инспектирования. На счету Мешкова 229 игр в качестве главного арбитра РПЛ. Последним матчем судьи стало дерби ЦСКА — «Спартак» (3:2) в 11-м туре чемпионата России-2025/26, в котором он работал ВАР.

