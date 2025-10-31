В РФС подтвердили, что арбитр Мешков завершил карьеру

Судейство
31 октября, 18:59
В службе коммуникаций РФС подтвердили «СЭ» информацию о том, что арбитр ФИФА Виталий Мешков завершил карьеру.
Ранее Telegram-канал «Але, Рэф!» сообщил, что 42-летний Мешков принял решение о завершении карьеры и написал заявление в Департамент судейства и инспектирования.
На счету Мешкова 229 игр в качестве главного арбитра РПЛ. Последним матчем судьи стало дерби ЦСКА — «Спартак» (3:2) в 11-м туре чемпионата России-2025/26, в котором он работал ВАР.
Дима Питерский
Только эта мразь свиным всегда и подсвистывала.
01.11.2025
Дима Питерский
То, что ты, мудило, любишь сосать, я уже понял:rofl: Вы всем спартаком сосёте, не переставая, уже который год:joy:
01.11.2025
футбол это спорт
Своим заявлением Мешков оказал неоценимую услугу российскому футболу. Огромная благодарность Виталию Петровичу!! Ждем такой же акции и от Казарцева.
01.11.2025
Valery I
редкостный персонаж оставил вонючий след
01.11.2025
Славомудр Приморский
"Главное в профессии вора - вовремя смыться"(с)
01.11.2025
Славомудр Приморский
Испортил коням радость от победы над нужником... Сегодня они конкретно забухают )))
01.11.2025
ToLkUnet
50 и 0, митька дурачек
01.11.2025
Анкль Бэнксий_
Дебил ты, Ханямуд. И это уже не вылечить...
01.11.2025
Михаил
ну почему никакие?! если Хусаинов возьмет свисток, желудевые словят экстаз
01.11.2025
infeneon
Видимо столько уже украл, что в 40 лет можно не работать. Сколько же он беспредела творил :-(
31.10.2025
Вездесущий
гавнюк тупорулый, ты умудрился мне минусануть???????? БУГАГА!!!!!! ну лови 45 минусов дегенерат!
31.10.2025
Анатолий Николаевич
Молодец! Доказал, что везде. Ещё и @рущий.
31.10.2025
Вездесущий
я тебя достану с преисподней, оттрахаю и обратно в (з)ад атправлю с гастинцами!
31.10.2025
Анатолий Николаевич
А вы и вправду везде сущий?
31.10.2025
Анатолий Николаевич
Мог и не начинать карьеру - лучше было бы всем людям!!!
31.10.2025
Dmitriy Nekrasov
ОУКБ, дэбил
31.10.2025
Вездесущий
ужасная новость. мы её запомним как честную принципиальную суддью, валившую хрюшек и прочую шелупень.
31.10.2025
За Шалимова
Не без косяков судил, у кого не бывает, но в целом адекватный был рефери, жаль что закончил, мог бы ещё поработать.
31.10.2025
Дима Питерский
Пока, ублюдок:grin:
31.10.2025
Dmitriy Nekrasov
Тебя будет пердолить спереди МАО, а сзади - вадюсик. Иди подмойся пока. Не теряй время.
31.10.2025
Chibr89
наконец то
31.10.2025
Дима Питерский
Кто кого из вас сегодня первым будет пердолить?:laughing:
31.10.2025
Дима Питерский
Судя по посту, это у тебя проблемы с мозгами. Хотя, о чём это я? Сейчас полно подобных тебе недоумков, которые два слова связать не могут, но считают себя интеллектуалами. А по факту - гибрид амёбы и инфузории.
31.10.2025
ToLkUnet
Долбо п тебе 50 мозга 0
31.10.2025
Dmitriy Nekrasov
Убейся об стену, глиномес.
31.10.2025
Дима Питерский
Глину месите вы с сирожкой константиновым, горбатая гора для двух свиней:rofl:
31.10.2025
Dmitriy Nekrasov
Тебе же сказали: пошёл на уйх бомжара вонючая. Глиномес пидерский.
31.10.2025
Дима Питерский
Ты чё-то там хрюкнул, уёб*ще?:sweat_smile: Что, помои не зашли?:joy:
31.10.2025
AtlasSM
А что случилось? На первый взгляд, выглядит как самодонос о профнепригодности. Но уходом прикрывается нечто более серьезное
31.10.2025
Dmitriy Nekrasov
Иди отсюда на уйх, дэбил.
31.10.2025
SPRAVEDLIVYI
ВСЕ(!) судьи продажные....и не только судьи....все продажные в любой сфере деятельности в стране....видимо успел вовремя уйти без хвоста...
31.10.2025
mihalychgold
да уж...Сегодня уже лошадям дал пенальтм ни за что.
31.10.2025
Evgen
а Карась когда?
31.10.2025
darkzmej
Обосрался! Поставил левый пенальти, и сразу резко решил завершить карьеру. Пока не опомнились и в тюрьму его не посадили, за умышленное влияние на результат матча.
31.10.2025
oleg ves
а как же теперь без него юбиляры с болот обойдутся? Кто результат будет обеспечивать?
31.10.2025
Бен Ричардс
Спасибо тебе, Мешков, что свалил. Надо бы, конечно, пораньше, лет на пять, ну хоть так.
31.10.2025
Loel1
Один из подлейших!
31.10.2025
Дима Питерский
Одни свиньи на ветке слюнями брызжут:rofl: Вам же,убогим, никакие арбитры не нравятся, если они нормально судят:joy:
31.10.2025
Alexey Zakharov
Пас Кругового на Кисляка шедевр!
31.10.2025
Деп Б.Охта
Ща инет отключат. Опять "НЛО" на Питер летит......
31.10.2025
Tokhir
мешок и иванов всегда были звенитовскими!!!
31.10.2025
blue-white!
А лысое ЧМО когда напишет?!
31.10.2025
Деп Б.Охта
Не стал рисковать свободой. Принял решение по правилу: Главное - во время завязать. Российский футбол не потеряет, потеряв весьмя средненького судьишко. Не нарисовался бы он на МатчТВ!!!
31.10.2025
Sandy45
Отличный арбитр. Не боялся честно судить Секту, не смотря на вонь от её болел.
31.10.2025
Владимир К.
минус одно говно
31.10.2025
freak
Опять Спартак обиделе!…
31.10.2025
hant64
Дык, вроде как сам убрался...
31.10.2025
Dmitriy Nekrasov
Да, напоследок такой пенальти поставил....
31.10.2025
hant64
Что, совесть загрызла?
31.10.2025
Секир-башка
"Легендарная" личность.
31.10.2025
iich
Бывают же хорошие новости... :grin:
31.10.2025
Stanislav Telkov
Долой!!!
31.10.2025
Spartak-Online
Мавр сделал свое дело, мавр может отдыхать.
31.10.2025
andy1962
Жаль, хороший арбитр был. Всяко лучше Кукуяна и Левникова.
31.10.2025
KuziakaPm
Аукнулся левый пеналь и гол из офсайды. Вытащил целок за яйца, самого взяли за жопу.
31.10.2025
Ни кто кроме нас
На одного упыря стало меньше
31.10.2025
Adiоs Amigos R
Прощай, Легенда!
31.10.2025
légionnaire
Видимо был предоставлен выбор или отставка или отсидка
31.10.2025
Ganimed
Назначить пенку за нырок за пределами штрафной.... :v:?Терминатор такими фокусами владел на Ура,видимо стыдно стало невмоготу:wink:
31.10.2025
ОstWa11
ждём новый телеграм-канал, теперь уже от бывшего профессионального судьи, а не любиля Рэфа :rofl::rofl::rofl:
31.10.2025
ToLkUnet
А Казарцев?
31.10.2025
Nik
одно дерьмо убрали
31.10.2025
ФОКСИ
Одним околостоличным свистулькиным , который постоянно судил матчи столицы и других стало меньше.....правда это мало, что меняет, тк большинство переферийных свистулькиных только числятся в своих поселениях, а на самом деле, уже давно живут в Москве....
31.10.2025
hottie
Видать достаточно накопил уже.
31.10.2025
я сделан из мяса
Какая прекрасная новость! Это надо отметить!
31.10.2025
Иван Л.
А Вар не подал?)
31.10.2025