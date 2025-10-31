Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

31 октября, 18:59

В РФС подтвердили, что арбитр Мешков завершил карьеру

Артем Бухаев
Корреспондент
Судья Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В службе коммуникаций РФС подтвердили «СЭ» информацию о том, что арбитр ФИФА Виталий Мешков завершил карьеру.

Ранее Telegram-канал «Але, Рэф!» сообщил, что 42-летний Мешков принял решение о завершении карьеры и написал заявление в Департамент судейства и инспектирования.

На счету Мешкова 229 игр в качестве главного арбитра РПЛ. Последним матчем судьи стало дерби ЦСКА — «Спартак» (3:2) в 11-м туре чемпионата России-2025/26, в котором он работал ВАР.

70

  • Дима Питерский

    Только эта мразь свиным всегда и подсвистывала.

    01.11.2025

  • Дима Питерский

    То, что ты, мудило, любишь сосать, я уже понял:rofl: Вы всем спартаком сосёте, не переставая, уже который год:joy:

    01.11.2025

  • футбол это спорт

    Своим заявлением Мешков оказал неоценимую услугу российскому футболу. Огромная благодарность Виталию Петровичу!! Ждем такой же акции и от Казарцева.

    01.11.2025

  • Valery I

    редкостный персонаж оставил вонючий след

    01.11.2025

  • Славомудр Приморский

    "Главное в профессии вора - вовремя смыться"(с)

    01.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Испортил коням радость от победы над нужником... Сегодня они конкретно забухают )))

    01.11.2025

  • ToLkUnet

    50 и 0, митька дурачек

    01.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Дебил ты, Ханямуд. И это уже не вылечить...

    01.11.2025

  • Михаил

    ну почему никакие?! если Хусаинов возьмет свисток, желудевые словят экстаз

    01.11.2025

  • infeneon

    Видимо столько уже украл, что в 40 лет можно не работать. Сколько же он беспредела творил :-(

    31.10.2025

  • Вездесущий

    гавнюк тупорулый, ты умудрился мне минусануть???????? БУГАГА!!!!!! ну лови 45 минусов дегенерат!

    31.10.2025

  • Анатолий Николаевич

    Молодец! Доказал, что везде. Ещё и @рущий.

    31.10.2025

  • Вездесущий

    я тебя достану с преисподней, оттрахаю и обратно в (з)ад атправлю с гастинцами!

    31.10.2025

  • Анатолий Николаевич

    А вы и вправду везде сущий?

    31.10.2025

  • Анатолий Николаевич

    Мог и не начинать карьеру - лучше было бы всем людям!!!

    31.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    ОУКБ, дэбил

    31.10.2025

  • Вездесущий

    ужасная новость. мы её запомним как честную принципиальную суддью, валившую хрюшек и прочую шелупень.

    31.10.2025

  • За Шалимова

    Не без косяков судил, у кого не бывает, но в целом адекватный был рефери, жаль что закончил, мог бы ещё поработать.

    31.10.2025

  • Дима Питерский

    Пока, ублюдок:grin:

    31.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Тебя будет пердолить спереди МАО, а сзади - вадюсик. Иди подмойся пока. Не теряй время.

    31.10.2025

  • Chibr89

    наконец то

    31.10.2025

  • Дима Питерский

    Кто кого из вас сегодня первым будет пердолить?:laughing:

    31.10.2025

  • Дима Питерский

    Судя по посту, это у тебя проблемы с мозгами. Хотя, о чём это я? Сейчас полно подобных тебе недоумков, которые два слова связать не могут, но считают себя интеллектуалами. А по факту - гибрид амёбы и инфузории.

    31.10.2025

  • ToLkUnet

    Долбо п тебе 50 мозга 0

    31.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Убейся об стену, глиномес.

    31.10.2025

  • Дима Питерский

    Глину месите вы с сирожкой константиновым, горбатая гора для двух свиней:rofl:

    31.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Тебе же сказали: пошёл на уйх бомжара вонючая. Глиномес пидерский.

    31.10.2025

  • Дима Питерский

    Ты чё-то там хрюкнул, уёб*ще?:sweat_smile: Что, помои не зашли?:joy:

    31.10.2025

  • AtlasSM

    А что случилось? На первый взгляд, выглядит как самодонос о профнепригодности. Но уходом прикрывается нечто более серьезное

    31.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Иди отсюда на уйх, дэбил.

    31.10.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    ВСЕ(!) судьи продажные....и не только судьи....все продажные в любой сфере деятельности в стране....видимо успел вовремя уйти без хвоста...

    31.10.2025

  • mihalychgold

    да уж...Сегодня уже лошадям дал пенальтм ни за что.

    31.10.2025

  • Evgen

    а Карась когда?

    31.10.2025

  • darkzmej

    Обосрался! Поставил левый пенальти, и сразу резко решил завершить карьеру. Пока не опомнились и в тюрьму его не посадили, за умышленное влияние на результат матча.

    31.10.2025

  • oleg ves

    а как же теперь без него юбиляры с болот обойдутся? Кто результат будет обеспечивать?

    31.10.2025

  • Бен Ричардс

    Спасибо тебе, Мешков, что свалил. Надо бы, конечно, пораньше, лет на пять, ну хоть так.

    31.10.2025

  • Loel1

    Один из подлейших!

    31.10.2025

  • Дима Питерский

    Одни свиньи на ветке слюнями брызжут:rofl: Вам же,убогим, никакие арбитры не нравятся, если они нормально судят:joy:

    31.10.2025

  • Alexey Zakharov

    Пас Кругового на Кисляка шедевр!

    31.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Ща инет отключат. Опять "НЛО" на Питер летит......

    31.10.2025

  • Tokhir

    мешок и иванов всегда были звенитовскими!!!

    31.10.2025

  • blue-white!

    А лысое ЧМО когда напишет?!

    31.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Не стал рисковать свободой. Принял решение по правилу: Главное - во время завязать. Российский футбол не потеряет, потеряв весьмя средненького судьишко. Не нарисовался бы он на МатчТВ!!!

    31.10.2025

  • Sandy45

    Отличный арбитр. Не боялся честно судить Секту, не смотря на вонь от её болел.

    31.10.2025

  • Владимир К.

    минус одно говно

    31.10.2025

  • freak

    Опять Спартак обиделе!…

    31.10.2025

  • hant64

    Дык, вроде как сам убрался...

    31.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Да, напоследок такой пенальти поставил....

    31.10.2025

  • hant64

    Что, совесть загрызла?

    31.10.2025

  • Секир-башка

    "Легендарная" личность.

    31.10.2025

  • iich

    Бывают же хорошие новости... :grin:

    31.10.2025

  • Stanislav Telkov

    Долой!!!

    31.10.2025

  • Spartak-Online

    Мавр сделал свое дело, мавр может отдыхать.

    31.10.2025

  • andy1962

    Жаль, хороший арбитр был. Всяко лучше Кукуяна и Левникова.

    31.10.2025

  • KuziakaPm

    Аукнулся левый пеналь и гол из офсайды. Вытащил целок за яйца, самого взяли за жопу.

    31.10.2025

  • Ни кто кроме нас

    На одного упыря стало меньше

    31.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Прощай, Легенда!

    31.10.2025

  • légionnaire

    Видимо был предоставлен выбор или отставка или отсидка

    31.10.2025

  • Ganimed

    Назначить пенку за нырок за пределами штрафной.... :v:?Терминатор такими фокусами владел на Ура,видимо стыдно стало невмоготу:wink:

    31.10.2025

  • ОstWa11

    ждём новый телеграм-канал, теперь уже от бывшего профессионального судьи, а не любиля Рэфа :rofl::rofl::rofl:

    31.10.2025

  • ToLkUnet

    А Казарцев?

    31.10.2025

  • Nik

    одно дерьмо убрали

    31.10.2025

  • ФОКСИ

    Одним околостоличным свистулькиным , который постоянно судил матчи столицы и других стало меньше.....правда это мало, что меняет, тк большинство переферийных свистулькиных только числятся в своих поселениях, а на самом деле, уже давно живут в Москве....

    31.10.2025

  • hottie

    Видать достаточно накопил уже.

    31.10.2025

  • я сделан из мяса

    Какая прекрасная новость! Это надо отметить!

    31.10.2025

  • Иван Л.

    А Вар не подал?)

    31.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Виталий Мешков
    Читайте также
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя