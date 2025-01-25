В РФС подтвердили увольнение арбитра Турбина по собственному желанию

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердили информацию о написании судьей Евгением Турбиным заявления об увольнении по собственному желанию.

Ранее «СЭ» стало известно, что РФС и другие структуры проводят расследование в отношении 45-летнего арбитра.

«Евгений Турбин написал заявление по собственному желанию», — цитирует службу коммуникаций РФС «Чемпионат».

Турбин завершил карьеру в качестве главного судьи летом 2024 года, а с 24 сентября того-же года больше не получает назначений в роли видеоарбитра (ВАР и АВАР).