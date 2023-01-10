Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:34

В РФС прокомментировали мотивировку решения CAS об отклонении апелляции

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Служба коммуникаций РФС прокомментировала для «СЭ» мотивировочную часть решений Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении апелляции на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды от международных соревнований.

— Мы видели публикацию текста решения CAS по апелляции РФС на сайте суда и ожидаем его официального направления в РФС, после чего у нас будет 30 дней для принятия решения о дальнейших юридических действиях.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года. РФС пытался опротестовать исключение сборной России из стыкового турнира чемпионата мира-2022, недопуск национальной команды и других сборных страны к другим турнирам, а клубов РПЛ — к еврокубкам.

РФС
УЕФА
ФИФА
20
9
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Зидан уже полтора года сидит без работы. Похоже, его окружение увлеклось играми вокруг сборной
Олимпийский чемпион в реанимации. Что произошло с Романом Костомаровым?
Осужденной в Белоруссии россиянке Сапеге отказали в помиловании
Фигуриста Костомарова перевели в больницу в Коммунарке
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Глава МИД Германии Бербок прибыла с необъявленным визитом в Харьков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Аршавин считает, что Соболев подходит команде из середины таблицы РПЛ

«Локомотив» продлил контракт с защитником Погостновым