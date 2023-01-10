В РФС прокомментировали мотивировку решения CAS об отклонении апелляции

Служба коммуникаций РФС прокомментировала для «СЭ» мотивировочную часть решений Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении апелляции на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды от международных соревнований.

— Мы видели публикацию текста решения CAS по апелляции РФС на сайте суда и ожидаем его официального направления в РФС, после чего у нас будет 30 дней для принятия решения о дальнейших юридических действиях.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года. РФС пытался опротестовать исключение сборной России из стыкового турнира чемпионата мира-2022, недопуск национальной команды и других сборных страны к другим турнирам, а клубов РПЛ — к еврокубкам.