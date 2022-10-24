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24 октября, 23:30

В РФС прокомментировали возможную интеграцию клубов из присоединенных территорий в чемпионаты России по футболу

Алина Савинова
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Служба коммуникации РФС поделилась информацией о возможной интеграции команд из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в российские турниры.

«Развитие футбола на всей территории нашей страны было и остается приоритетом Российского футбольного союза. Эту работу РФС проводит совместно с правительством Российском Федерации и другими органами исполнительной власти», — приводит «РБ Спорт» слова службы коммуникации РФС.

Сегодня, 24 октября, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство договорилось с РФС об интеграции новых российских территорий в чемпионаты России по футболу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-rfs-prokommentirovali-vozmozhnuyu-integratsiyu-klubov-iz-prisoedinenny-h-territorij/
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