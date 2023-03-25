В РФС прокомментировали встречу Дюкова с руководством «Спартака», на которой обсуждалось судейство

Российский футбольный союз (РФС) прокомментировал информацию «СЭ» о встрече президента организации Александра Дюкова с представителями «Спартака», на которой обсуждалась работа арбитров в РПЛ.

«Руководство РФС регулярно встречается с клубами, обсуждается широкий спектр актуальных тем: от выступлений основных команд и клубной инфраструктуры до женского футбола и подготовки молодежи. На встрече с руководством «Спартака» женский футбол был одной из основных тем, во встрече также участвовали председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева и руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова. Тема судейства не была предметом встречи, но так или иначе она затрагивалась», — заявили «СЭ» в пресс-службе РФС.

До встречи с Дюковым, 17 марта «Спартак» проводил закрытую встречу с руководством судейского корпуса. От красно-белых в ней участвовали главный тренер Гильермо Абаскаль, его помощники и генеральный директор клуба Евгений Мележиков, а со стороны арбитров — глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и судья Виталий Мешков. На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком».