Генсек РФС о запрете арбитрам работать с татуировками: «Воспитательная функция футбола должна нести позитив»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о запрете арбитрам работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок».

Ранее «СЭ» стало известно, что все татуировки необходимо закрыть экипировкой. Их не должны видеть ни участники матча (футболисты и тренеры), ни зрители.

«Это вопрос, который решает внутри себя судейское сообщество. Никто не собирается запрещать кому-то как-то выглядеть наносить или не наносить татуировки. Нашим законодательством это [татуировки] разрешено, футбольными правилами тоже. Другой вопрос, футбол — это популярный вид спорта, все субъекты игры несут определенную культуру, в том числе и подрастающему поколению. Мы иногда наказываем коллег, когда они в эмоциональном порыве начинают ругаться матом. Хороший человек вышел эмоционально из себя, поругался, потом пожалел об этом, но все посмотрели и считают это нормальным. Воспитательная функция футбола должна нести позитив. Хочешь иметь татуировку, хорошо, но не надо ей кичиться, не надо обращать на нее внимание. Мы оцениваем работу судьи по работе», — сказал Митрофанов «СЭ».

Помимо татуировок, арбитрам напомнили о запрете работы в качестве судей, ассистентов, резервных, ВАР и АВАР с украшениями, пирсингом, ювелирными изделиями. При выполнении служебных обязанностей их нужно снимать.