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Сегодня, 16:40

В РФС рассчитывают, что новая система офсайдных линий пройдет сертификацию ФИФА в апреле

Алина Савинова
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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что система определения офсайдных линий от китайского поставщика может получить сертификат ФИФА в апреле.

«Была ли информация от ФИФА о сроках сертификации? Мы не субъекты этих отношений — это решает компания-поставщик. Они ожидают, что в апреле сертификация будет завершена. Могут возникнуть какие-то технические моменты и сроки съедут, но мы рассчитываем на апрель.

Все зависит от сертификации ФИФА, а потом от готовности отдельных стадионов. Часть арен уже готова, и, как только пройдет сертификация, мы запускаем систему. Часть стадионов нужно будет дооборудовать камерами и прочим. Но больше все будет зависеть от сертификации», — приводит ТАСС слова Каманцева.

3 февраля РФС сообщил о заключении контракта о поставках оборудования для виртуального определения офсайдных линий с китайской компанией Rigour Tech. На данный момент система проходит финальный тест для получения сертификата ФИФА, после чего она может быть использована на матчах чемпионата России.

Источник: https://tass.ru/sport/17062193
РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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