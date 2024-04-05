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Сегодня, 18:30

В РФС рассказали, что Аршавин предложил провести матч легенд России и Белоруссии

Алина Савинова
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Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил, что легенды российского и белорусского футбола могут провести товарищеский матч в Минске.

«Думаем над идеей проведения матча легенд сборных России и Белоруссии в Минске. Ее, кстати, предложил несколько дней назад Андрей Аршавин. В том поколении белорусской сборной много ребят, выступавших на хорошем европейском уровне. Это и Александр Глеб, и Виталий Кутузов, Юрий Жевнов, Сергей Гуренко, Мирослав Ромащенко, Виталий Калачев, Сергей Корниленко и многие другие. Такое противостояние может вызвать большой ажиотаж», — цитирует Терешина ТАСС.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что сборная России в июне проведет товарищеский матч против команды Белоруссии.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: ТАСС
Андрей Аршавин
Футбол
РФС
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