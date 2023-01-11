В РФС рассказали, как планируют помогать клубам сохранить посещаемость после начала действия Fan ID в Москве

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил «СЭ» на вопрос о помощи клубам в сохранении посещаемости после начала действия Fan ID в Москве.

— Некоторые клубы запустили программы мотивации для болельщиков после начала действия системы карточки болельщика в Москве. Как РФС планирует помогать клубам?

— Начиная с утверждения концепции системы идентификации болельщиков и издания распоряжения правительством, РФС призывал клубы уделять этому вопросу внимание. Разработал программу мотивации, рекомендовал клубам лиги ее реализовывать. Пять клубов не сразу, но откликнулись на эту программу. Определенные плоды она приносит. Остальные клубы, как нам кажется, могли бы заняться этой программой чуть раньше. Хорошо, что они обращают внимание на это. Потерять болельщика из-за того, что появилось дополнительное требование — это непозволительная роскошь. Клубам необходимо прилагать дополнительные усилия, чтобы объяснять, мотивировать и создавать условия. Многие болельщики до сих пор не понимают, что это такое. Футбольные болельщики — люди достаточно активные, они пользуются различными сервисами. Паспорта на Госуслугах у них у всех заполнены. Достаточно профиля. Если это заполнено, тратить время на оформление системы идентификации болельщика не нужно. Минцифры обещают в ближайшее время дистанционную верификацию, при которой не нужно ходить в МФЦ.

Действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования с 1 декабря 2022 года распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.