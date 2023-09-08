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РПЛ

Сегодня, 16:29

В РФС рассказали, кто из участников матча памяти Цымбаларя не ставил вопроса о гонораре за участие

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Директор по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин рассказал «СЭ» об участниках матча памяти Ильи Цымбаларя, которые не поднимали вопрос о гонорарах.

«Знаю, что Юрий Семин, Массимо Каррера и Станислав Черчесов даже слова не замолвили про гонорары. А Юрий Палыч и Станислав Саламыч вообще самостоятельно приобрели себе билеты. Они не получат выплаты за матч? Ну, это было бы неправильно. У нас есть регламент, по которому все участники матча получают призовые, в том числе и тренеры. Но, повторюсь, никто из них даже об этом не поднял вопрос», — сказал Терешин «СЭ».

Матч легенд «Спартака» против сборной мира состоится в субботу, 9 сентября, и будет посвящен памяти Ильи Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.

Илья Цымбаларь
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
4
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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