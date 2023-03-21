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Сегодня, 11:59

В РФС рассказали о переговорах с УЕФА и ФИФА по возвращению российского футбола на международную арену

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Игроки сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев отвечая на вопрос об Азии заявил, что с ФИФА и УЕФА на данный момент идут переговоры по поэтапному возвращению российского футбола на международную арену.

«Не могу добавить ничего нового. Создана рабочая группа. Идет переговорный процесс по поэтапному возвращению российского футбола в первую очередь с УЕФА и ФИФА. О каких-то деталях этого процесса я не могу говорить. Думаю, что процесс восстановления наших прав в качестве приоритетного варианта предусматривает сохранение нас в европейском футбол. Тем не менее, мы рассматриваем все сценарии», — сказал Рогачев.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидами организаций.

РФС
УЕФА
ФИФА
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