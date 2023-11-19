В РФС рассказали о принципе отбора игроков на ретро-матчи

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал о процессе подбора игроков на ретро-матчи.

«Мы составляем расширенные списки, в том числе и с комитетом ветеранов РФС. Например, общаемся с Александром Мирзояном, Никитой Симоняном и другими заслуженными ветеранами. После этого идем в клубы. Например, ЦСКА активно вовлекался в обзвон своих легионеров. «Зенит» несколько иностранных футболистов привозил за счет клуба», — цитирует Терешина Metaratings.ru.

Кирилл Терешин также рассказал, как проходят переговоры с игроками.

«Сначала созваниваемся, затем изучаем цены на логистику. Дальше уже включается операционная процедура, возможные варианты по прилету согласуются с игроком. Такая история была по Дуду и Карвальо, но я сам сказал, что с экономической точки зрения их приезд, к сожалению, был бы абсолютно неоправдан», — добавил Терешин.

Встреча пройдет 19 ноября на «РЖД Арене». Игра приурочена к 21-летию «золотого» матча между командами, который состоялся в 2002 году. «Локомотив» обыграл армейцев (1:0).