В РФС рассказали о ситуации с получением отсрочек для спортсменов

Сегодня, 16:50
Президент РФС Александр Дюков рассказал о ситуации с получением отсрочек для футболистов.
— Ведет ли РФС работу по вопросу получения отсрочки для спортсменов?
— Для РФС крайне важно сохранить целостность ключевых турниров. Мы руководствуемся федеральным законом о подготовке и мобилизации. Министерство спорта разрабатывает единые критерии, которыми будет руководствоваться правительство при принятии решения о предоставлении возможной отсрочки. Работа Министерства спорта продолжается. Давайте дождемся ее результатов.
— Есть ли сотрудники РФС, которые уехали из России и работают удаленно?
— Есть ряд сотрудников, которые находятся в плановых отпусках. Где они находятся — сложно сказать. Это их решение, где провести свой отпуск. Мы ждем их возвращения из отпуска, после которого они вернутся к работе. В удаленной работе нет необходимости. Коронавирус, конечно, остался, но оснований для дистанционной работы нет. РФС продолжает работу в штатном режиме. Ряд сотрудников получили повестки, мы об этом знаем. Несколько сотрудников были мобилизованы. Мы сделаем все, чтобы сохранить рабочие места.
21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования