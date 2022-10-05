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Сегодня, 16:50

В РФС рассказали о ситуации с получением отсрочек для спортсменов

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент РФС Александр Дюков рассказал о ситуации с получением отсрочек для футболистов.

— Ведет ли РФС работу по вопросу получения отсрочки для спортсменов?

— Для РФС крайне важно сохранить целостность ключевых турниров. Мы руководствуемся федеральным законом о подготовке и мобилизации. Министерство спорта разрабатывает единые критерии, которыми будет руководствоваться правительство при принятии решения о предоставлении возможной отсрочки. Работа Министерства спорта продолжается. Давайте дождемся ее результатов.

— Есть ли сотрудники РФС, которые уехали из России и работают удаленно?

— Есть ряд сотрудников, которые находятся в плановых отпусках. Где они находятся — сложно сказать. Это их решение, где провести свой отпуск. Мы ждем их возвращения из отпуска, после которого они вернутся к работе. В удаленной работе нет необходимости. Коронавирус, конечно, остался, но оснований для дистанционной работы нет. РФС продолжает работу в штатном режиме. Ряд сотрудников получили повестки, мы об этом знаем. Несколько сотрудников были мобилизованы. Мы сделаем все, чтобы сохранить рабочие места.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

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