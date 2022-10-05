В РФС рассказали о ситуации с получением отсрочек для спортсменов

Президент РФС Александр Дюков рассказал о ситуации с получением отсрочек для футболистов.

— Ведет ли РФС работу по вопросу получения отсрочки для спортсменов?

— Для РФС крайне важно сохранить целостность ключевых турниров. Мы руководствуемся федеральным законом о подготовке и мобилизации. Министерство спорта разрабатывает единые критерии, которыми будет руководствоваться правительство при принятии решения о предоставлении возможной отсрочки. Работа Министерства спорта продолжается. Давайте дождемся ее результатов.

— Есть ли сотрудники РФС, которые уехали из России и работают удаленно?

— Есть ряд сотрудников, которые находятся в плановых отпусках. Где они находятся — сложно сказать. Это их решение, где провести свой отпуск. Мы ждем их возвращения из отпуска, после которого они вернутся к работе. В удаленной работе нет необходимости. Коронавирус, конечно, остался, но оснований для дистанционной работы нет. РФС продолжает работу в штатном режиме. Ряд сотрудников получили повестки, мы об этом знаем. Несколько сотрудников были мобилизованы. Мы сделаем все, чтобы сохранить рабочие места.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.