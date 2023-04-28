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Сегодня, 10:15

В РФС рассказали о задаче вернуться на показатели средней посещаемости в 19 тысяч человек

Артем Бухаев
Корреспондент
«Торпедо» и «Спартак» в «Лужниках».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» рассказал, как возвращение пива на стадионы может отразиться на посещаемости.

«Мы говорили об увеличении количества людей, которые будут ходить на стадионы, о стоимости билетов. Первая задача — вернуться на показатели посещаемости 2018-2019 годов, где средняя посещаемость составляла около 19 тысяч. Мы бы хотели для начала вернуться на эту цифру. Сейчас у нас два клуба делают максимум средней посещаемости — «Зенит» и «Факел». Мы бы хотели, чтобы и они еще больше увеличили посещаемость, и все остальные. Я знаю, что это возможно. Я работал в клубе, прекрасно представляю, что дорогу осилит идущий. У нас профессиональные руководители клубов. Они справятся с этой задачей», — сказал Митрофанов «СЭ».

Ранее в Министерстве спорта РФ поддержали возвращение пива на стадионы.

Максим Митрофанов. Отношения с УЕФА, работа Каманцева, возвращение пива: интервью генерального секретаря РФС Митрофанова

Максим Митрофанов
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