В РФС рассказали о задаче вернуться на показатели средней посещаемости в 19 тысяч человек

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» рассказал, как возвращение пива на стадионы может отразиться на посещаемости.

«Мы говорили об увеличении количества людей, которые будут ходить на стадионы, о стоимости билетов. Первая задача — вернуться на показатели посещаемости 2018-2019 годов, где средняя посещаемость составляла около 19 тысяч. Мы бы хотели для начала вернуться на эту цифру. Сейчас у нас два клуба делают максимум средней посещаемости — «Зенит» и «Факел». Мы бы хотели, чтобы и они еще больше увеличили посещаемость, и все остальные. Я знаю, что это возможно. Я работал в клубе, прекрасно представляю, что дорогу осилит идущий. У нас профессиональные руководители клубов. Они справятся с этой задачей», — сказал Митрофанов «СЭ».

Ранее в Министерстве спорта РФ поддержали возвращение пива на стадионы.