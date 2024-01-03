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Судейство

Сегодня, 22:21

В РФС рассказали о зарплатах футбольных арбитров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал, что зарплаты футбольных арбитров формируются из фиксированной и бонусной частей, вторая может составлять до 30%.

«Существенное влияние может оказать годовой бонус — он может составить дополнительно до 3 миллионов рублей до вычета налогов. Соответственно, это может существенно повлиять на зарплату арбитра, увеличить ее на 20-30%. Наша цель — показатели Континентальной хоккейной лиги. Когда говорят, что в футболе арбитры получают необоснованно много или мало, то могу сказать, что они получают как и их коллеги в других популярных федерациях и международных лигах, таких как хоккей. Да, там больше матчей, но там и другой уровень по трудозатратам и сложности принятия решений, мне кажется, что футбол — это самая сложная для судейства игра», — приводит слова Каманцева ТАСС.

Источник: https://tass.ru/sport/19670201
Футбол
РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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