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Сегодня, 18:08

РФС и УЕФА согласовали взаимодействие по возврату российских сборных и команд к международным соревнованиям

Артем Бухаев
Корреспондент
РФС.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский футбольный союз выступил с заявлением по итогам рабочей встречи с УЕФА.

«Рабочая встреча РФС и УЕФА завершилась. Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале», — говорится в заявление.

Ранее появилась информация, что отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой УЕФА в ближайшее время останется в силе.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

РФС
УЕФА
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