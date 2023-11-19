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Сегодня, 15:45

В РФС рассказали, почему не стали делать из Лиги легенд соревнование

Алина Савинова
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Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин ответил, есть ли у организации желание сделать из Лиги легенд полноценный турнир между звездными командами страны.

«Лигу легенд нельзя назвать классическим соревнованием. Скорее, это новый формат популяризации футбола и взаимодействия с болельщиками. При этом представляющий как зрительский, так и коммерческий интерес. Есть запрос на «олдскул» и ностальгию и у самих игроков и тренеров тех лет. Но, в первую очередь, такие игры — это встреча старых друзей и живой рассказ об истории нашего футбола. Мы прекрасно осознаем все ограничивающие факторы, такие как здоровье, занятость футболистов и тренеров. Все время распланировано, и провести гладкое соревнование в формате полноценной лиги в течение года не получится. Поэтому мы и ушли в историю серии выставочных матчей к значимым федеральным и региональным событиям», — цитирует Терешина Metaratings.ru.

Ближайший ретро-матч между легендами «Локомотива» и ЦСКА пройдет 19 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по местному времени. Игра приурочена к 21-летию «золотого» матча между командами, который состоялся в 2002 году. Тогда «Локомотив» обыграл армейцев (1:0).

Источник: https://metaratings.ru/news/v-rfs-obyasnili-pochemu-ne-stali-delat-iz-ligi-legend-sorevnovanie-307169/
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