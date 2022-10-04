В РФС решили полностью сменить состав комитета по этике

Состав комитета по этике Российского футбольного союза будет полностью изменен, утверждает «РБ Спорт».

Сейчас председателем комитета по этике является Семен Андреев, а его заместителем — Игорь Фатов. Также в юрисдикционный орган входят Павел Алешин, Анзор Кавазашвили, Николай Киселев, Геннадий Костылев, Олег Лапшин, Александр Портнов, Александр Старцев, Андрей Созин и Алексей Ершов, который является также ответственным секретарем.

Данный состав комитета по этике будет полностью изменен. Кто станет председателем, пока неизвестно. В число новых членов комитета войдет, например, президент Национальной студенческой футбольной лиги Андрей Стукалов. Окончательное решение об изменениях будет утверждено на заседании исполкома РФС в среду, 5 октября.

Прежний состав комитета по этике был утвержден в январе 2017 года и с того момента претерпел несколько изменений.