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Сегодня, 19:57

В РФС решили полностью сменить состав комитета по этике

Иван Шитик
Корреспондент

Состав комитета по этике Российского футбольного союза будет полностью изменен, утверждает «РБ Спорт».

Сейчас председателем комитета по этике является Семен Андреев, а его заместителем — Игорь Фатов. Также в юрисдикционный орган входят Павел Алешин, Анзор Кавазашвили, Николай Киселев, Геннадий Костылев, Олег Лапшин, Александр Портнов, Александр Старцев, Андрей Созин и Алексей Ершов, который является также ответственным секретарем.

Данный состав комитета по этике будет полностью изменен. Кто станет председателем, пока неизвестно. В число новых членов комитета войдет, например, президент Национальной студенческой футбольной лиги Андрей Стукалов. Окончательное решение об изменениях будет утверждено на заседании исполкома РФС в среду, 5 октября.

Прежний состав комитета по этике был утвержден в январе 2017 года и с того момента претерпел несколько изменений.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-rfs-reshili-polnost-yu-smenit-sostav-komiteta-po-e-tike/
РФС
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