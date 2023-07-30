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Судейство

Сегодня, 21:59

В РФС сделали заявление по судейству в матче «Ахмат» — ЦСКА

Владислав Безбородов — главный арбитр матча «Ахмат» — ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В РФС сделали заявление по судейству в матче 2-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА (2:3).

«В Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и ВАР центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

Пять голов в матче в Грозном были забиты с пенальти. Особенно скандальным стал эпизод в концовке первого тайма, когда главный арбитр Владислав Безбородов нарушил протокол ВАР. Судья сначала дал отмашку на выполнение пенальти, но уже после окончания момента  — вратарь красно-синих Игорь Акинфеев отбил удар, а его партнер выбил мяч за пределы поля — Безбородов отправился к монитору смотреть фол армейца, заменил желтую карточку на красную и удалил защитника Милана Гайича с поля, и назначил повторный пенальти.

&laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Ахмат» — ЦСКА: пять голов с пенальти, два удаления и нарушение протокола ВАР! Онлайн трансляция матча
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
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