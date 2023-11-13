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Сегодня, 19:59

В РФС сообщили, что Алексей Березуцкий подтвердил участие в ретро-матче между «Локомотивом» и ЦСКА

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил «СЭ», что экс-защитник ЦСКА Алексей Березуцкий примет участие в матче Лиги легенд против «Локомотива».

«Алексей Березуцкий подтвердил свое участие в матче Лиги легенд между «Локомотивом» и ЦСКА. Кроме того, прорабатываем совместно с клубами открытые тренировки для СМИ в субботу, 18 ноября», — сказал Терешин «СЭ».

Встреча пройдет 19 ноября на «РЖД Арене». Игра приурочена к 21-летию «золотого» матча между командами, который состоялся в 2002 году. «Локомотив» обыграл армейцев (1:0).

Алексей Березуцкий
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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