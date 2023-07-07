В РФС сообщили, что судья Шеметов погиб в зоне СВО

Судья Даниил Шеметов погиб в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает Российский футбольный союз (РФС).

«Даниил Шеметов погиб в зоне специальной военной операции. Российский футбольный союз искренне скорбит вместе с семьей молодого арбитра. Он был перспективным судьей, вскоре должен был дебютировать в Первой лиге и уже получал ответственные матчи в Пути регионов FONBET Кубка России.

РФС оказывает семье всю необходимую помощь, кроме того, коллеги Шеметова окажут его семье дополнительную финансовую поддержку», — приводит ТАСС заявление службы коммуникаций РФС.

О гибели 31-летнего Шеметова стало известно в пятницу, 7 июля. Он начал работать во Второй лиге в сезоне-2019/20, в которой провел 41 матч. Также арбитр отсудил 5 игр Кубка России.