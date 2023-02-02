В РФС сообщили о посещении Дюковым и Митрофановым конгресса АФК в Манаме

В РФС сообщили, что президент организации Александр Дюков и генеральный секретарь Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс АФК в Манаме.

«Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс АФК в Манаме по приглашению президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.