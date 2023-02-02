0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:25

В РФС сообщили о посещении Дюковым и Митрофановым конгресса АФК в Манаме

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Дюков.
Фото РФС
Telegram Дзен

В РФС сообщили, что президент организации Александр Дюков и генеральный секретарь Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс Азиатской конфедерации футбола (АФК) в Манаме.

«Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс АФК в Манаме по приглашению президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.

РФС
Александр Дюков
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Третьяка заключили под стражу в СИЗО. Что это за Третьяк и какое отношение он имеет к хоккею
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому катеру
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
В АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально
Яровинский считает, что России лучше играть международные матчи в АФК
Романцев: «Как тренер понимаю Карпина, но Азия — это темный лес»
«Гнилые западные политики давят на ФИФА и УЕФА, вынуждая их изолировать Россию». Романцев — о Промесе, «Спартаке» и Азии
Зингаревич не верит в скорое возвращение российских клубов в еврокубки
Родригао: «Зенит» известен во всем мире. Несмотря на отсутствие еврокубков, в Бразилии за ним следят»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально

Форвард «Динамо» Нгамале раскритиковал ВАР: «Это сильно портит футбол»