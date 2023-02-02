В РФС сообщили о посещении Дюковым и Митрофановым конгресса АФК в Манаме

Сегодня, 09:25
В РФС сообщили, что президент организации Александр Дюков и генеральный секретарь Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс Азиатской конфедерации футбола (АФК) в Манаме.
«Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс АФК в Манаме по приглашению президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.
Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.
В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.
Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.