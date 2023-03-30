В РФС высказались о послематчевых интервью судей в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу послематчевых интервью судей в РПЛ.

«Комментарии судей после матчей? Был проведен опыт во время турнира в перерыве. Вполне возможно, что что-то мы попробуем применить в следующем сезоне. Если мы поверим, что нам это нужно — можно провести работу с ИФАБ», — заявил Дюков.

Также по этому поводу высказался генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Формально вся подобная деятельность запрещена ИФАБ. После проведения Зимнего кубка, мы получили письмо с жестким требованием прекратить подобное поведение судей. Это запрещено правилами игры. Нидерланды? Это эксперименты, которые разрешаются или не разрешаются. Этот случай был признан неудачным. Есть правила игры, где четко указаны полномочия судьи», — сказал Митрофанов.

Ранее сообщалось, что арбитры в Нидерландах отказались от послематчевых интервью из-за тележурналистов.