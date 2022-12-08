В РФС заявили, что не будут менять правила лимита на легионеров

В РФС заявили, что на данный момент не видят оснований для пересмотра лимита на легионеров. Об этом сообщили в службе коммуникаций союза.

«Между РФС и Минспорта РФ действует соглашение о реализации комплекса мер по развитию футбола. Оно предусматривает в том числе регулярный анализ эффективности действующего лимита на легионеров. На последней встрече между руководителями министерства и РФС, состоявшейся в ноябре, стороны пришли к выводу о том, что оснований для пересмотра лимита в данный момент нет», — сказано в сообщении РФС.

По информации matchtv.ru, Министерство спорта РФ и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров. Возможное изменение связано с качеством игры иностранных футболистов.

В данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон до 13 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно могут находиться только 8 легионеров.