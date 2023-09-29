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Сегодня, 11:50

В РФС заявили, что не шантажировали УЕФА переходом российского футбола в Азию

Алина Савинова
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что переход российского футбола в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) еще возможен. Однако, по его словам, организация не намерена шантажировать этим Союз европейских футбольных ассоциаций.

«Можно ли говорить, что после последнего решения УЕФА закрыт вопрос с переходом РФС в Азию? Не хотел бы сейчас комментировать этот вопрос. Мы же не пытаемся давить на УЕФА — либо так, либо мы в Азию. Мы не использовали и не используем Азию как шантаж, это действительно одна из дорог, но она будет возможна, как мы уже говорили, только тогда, когда и Международная федерация футбола (ФИФА) будет согласна снять запрет на участие в международных соревнованиях. Потому что если мы переходим в Азию, а ФИФА сохраняет блокировку, то мы не сможем играть и в азиатских соревнованиях. Подход «нас здесь не любят, давайте уйдем куда-нибудь еще» неправильный. Это не вопрос перехода в Азию, а вопрос возвращения сборных и клубов к официальным играм, вот вопрос, который мы решаем. Переход в Азию, если не будет возможности договориться с УЕФА, — вариант его решения», — приводит ТАСС слова Митрофанова.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА официально отстранили российские клубы и сборные от международных турниров. 26 сентября этого года исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

В конце прошлого года исполком РФС несколько раз собирался для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию, однако не принял окончательного решения.

Источник: https://tass.ru/sport/18872841
Футбол
РФС
Максим Митрофанов
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