В РФС заявили, что протокола с заседания исполкома о переходе на «осень-весну» не существует

В Российском футбольном союзе (РФС) прояснили ситуацию с оформлением решения по переходу на систему проведения чемпионата «осень-весна».

Ранее в СМИ появилась информация, что экс-член исполкома Сергей Степашин и еще несколько членов исполкома не голосовали за переход на систему «осень-весна».

Как сообщает «РБ Спорт», в пресс-службе РФС на запрос о том, есть ли архивный документ протокола заседания исполкома, из которого было бы понятно, кто из членов исполкома как голосовал, ответили так: «Задокументированного протокола с заседания исполкома РФС, на котором было принято решение о переходе на систему «осень-весна», не существует».

Решение о переходе на систему «осень-весна» было принято в сентябре 2010 года большинством голосов членов исполкома.