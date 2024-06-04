В РФС заявили о подготовке матча памяти Черенкова

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал «СЭ» о подготовке к проведению матча памяти бывшего футболиста «Спартака» Федора Черенкова.

«В октябре будет организован матч памяти Федора Черенкова. Матч будет приурочен также к выходу в прокат фильма «Федя. Народный футболист». Мы уже смотрели черновую версию, получилось очень хорошо. Это не про футбол, а про личность, про преодоление, про становление», — сказал Терешин «СЭ».

Федор Черенков скончался 4 октября 2014 года. Ему было 55 лет. В ходе карьеры он выступал за «Спартак», «Ред Стар» и сборную СССР.