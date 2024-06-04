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Сегодня, 10:00

В РФС заявили о возможном проведении матча памяти Садырина между легендами «Зенита» и ЦСКА

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал «СЭ» о подготовке к проведению матча памяти заслуженного тренера РСФСР Павла Садырина.

«Обсуждаем с «Зенитом» матч памяти Павла Садырина. У команды в 2024 году юбилей с даты чемпионства СССР (1984). Памяти Садырина мы бы хотели посвятить матч «Зенит» — ЦСКА на «Петровском», — сказал Терешин «СЭ».

40 лет назад «Зенит» под руководством Садырина выиграл чемпионат СССР. ЦСКА, который тренировал Садырин, в 1991 году стал последним чемпионом Советского Союза и обладателем кубка страны.

Садырин скончался 1 декабря 2001 года. Ему было 59 лет.

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Садырин
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В РФС заявили о подготовке матча памяти Черенкова