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Сегодня, 11:46

В РФС заявили об отсутствии антироссийской риторики на встрече федераций в УЕФА

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о встрече представителей национальных федераций УЕФА.

«У нас есть договоренность с УЕФА, что мы не можем ничего анонсировать. Но я оцениваю эту встречу очень позитивно, потому что увидел позицию большого количества руководителей федераций, которая позволяет надеяться на дальнейшие позитивные изменения по отношению к проблеме отстранения российских сборных от международных соревнований. Подробнее прокомментировать не могу. Могу лишь сказать, что никакой антироссийской риторики не существует на уровне общения», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Игроки юношеской сборной России. За возвращение России на международные турниры — большинство в УЕФА. Пока речь только о юношах

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Максим Митрофанов
УЕФА

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