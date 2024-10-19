В РФС заявили об отсутствии антироссийской риторики на встрече федераций в УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о встрече представителей национальных федераций УЕФА.

«У нас есть договоренность с УЕФА, что мы не можем ничего анонсировать. Но я оцениваю эту встречу очень позитивно, потому что увидел позицию большого количества руководителей федераций, которая позволяет надеяться на дальнейшие позитивные изменения по отношению к проблеме отстранения российских сборных от международных соревнований. Подробнее прокомментировать не могу. Могу лишь сказать, что никакой антироссийской риторики не существует на уровне общения», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.