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Сегодня, 12:24

В «Родине» рассказали о премиальных футболистам в случае выхода команды в РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный директор «Родины» Константин Архипов рассказал, что футболисты команды получат премиальные в случае выхода в РПЛ.

В среду, 7 июня, московская команда уступила «Пари НН» (0:3) в первом стыковом матче за право выступать в премьер-лиге в сезоне-2023/24.

«Футболисты «Родины» замотивированы нормально, и без премиальных мотивации хватает, это не решающий момент. Футбол — вещь непредсказуемая, забили бы свои моменты в первом тайме, другая игра была бы, но сложилось так. Само собой, обещаны премиальные за выход в РПЛ, они не фиксированные, это мы решаем уже по факту. У них и так в контрактах прописаны определенные мотивационные истории в случае повышения, а все остальные премии на наше усмотрение.
Удастся ли отпустить поражение? У «Нижнего Новгорода» тоже времени немного на восстановление. Здесь все решит настрой команды, это задача главного тренера, но Дмитрий Парфенов красавчик. Я думаю, что команда выйдет максимально настроенной на победу, а там уже как получится», — приводит ТАСС слова Архипова.

Ответный матч между «Родиной» и «Пари НН» состоится в субботу, 10 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/17959649
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