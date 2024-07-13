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Сегодня, 14:43

В «Родине» заявили, что нападающий Тимошенко близок к переходу в клуб РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, почему нападающий Иван Тимошенко не заявлен за команду на сезон-2024/25 в Первой лиге.

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что «Родина» ведет переговоры с двумя представителями РПЛ по 25-летнему нападающему.

«Думаю, с большой долей вероятности будет осуществлен трансфер в клуб РПЛ, это окончательно станет известно в начале следующей недели, тогда мы официально все объявим. Если по какой-то причине переход не состоится, то заявим Ивана на сезон, и со второго тура он сможет помогать команде. Первый тур против «Балтики», который состоится в воскресенье, Ваня точно пропустит. У нас есть большая группа качественных нападающих, поэтому сложностей с составом не будет», — сказал Зинин «СЭ».

Тимошенко провел за «Родину» 65 матчей, забил 31 гол и отдал 7 голевых передач. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 1 миллионов евро. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

РПЛ
ФК Родина
Алексей Зинин
0
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