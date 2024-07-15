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Сегодня, 19:33

В «Родине» заявили, что нападающий Тимошенко в ближайшие два дня должен перейти в «Акрон»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин ответил на вопрос «СЭ» о будущем нападающего Ивана Тимошенко.
Ранее агент Олег Еремин, представляющий интересы Тимошенко, заявил «СЭ», что игрок с большой долей вероятности перейдет в «Акрон».

«Да, с большой долей вероятности в течение двух дней завершим трансфер Ивана Тимошенко в «Акрон». Это будет платная аренда с правом выкупа и целым рядом опций и условий. Почему не полноценный переход? В переговорах важно умение находить общий язык и понимать друг друга. В итоге был найден компромиссный вариант между диаметрально противоположными позициями клубов. У нас уже был опыт подобного комплексного решения, когда Алексей Каштанов переходил в «Урал». Мы в итоге получили именно те деньги, на которые рассчитывали изначально», — сказал Зинин «СЭ».

Тимошенко провел за «Родину» 65 матчей, забил 31 гол и отдал 7 голевых передач. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 1 миллион евро. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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ФК Акрон
ФК Родина
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