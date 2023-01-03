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Сегодня, 11:10

В России не вернут продажу пива на стадионах в 2023 году

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Болельщики перед матчем.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», в 2023 году на российских стадионах не вернут в продажу пиво.

Летом глава РПЛ Александр Алаев сообщал, что этот вопрос будет обсуждаться в Госдуме.

В январе 2005 года был принят Федеральный закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления пива».

В мае 2022 года сообщалось, что в Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях. В конце того же месяца президент РФС Александр Дюков заявил, что организация поддерживает возвращение пива на стадионы.

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