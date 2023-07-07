В российском футболе с сезона-2024/25 появится единая система контроля карточек

Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко заявил, что в России появится единая система контроля карточек.

«На данный момент РПЛ продолжает работать на своей существующей платформе, мы — на своей, но все вместе работаем над реализацией проекта по общей ЭСУС (электронной системой управления соревнованиями — прим.). То есть в сезоне-2024/25 будет единая система, это не только карточки, но и вся статистика, начиная с заявочного процесса, со школ, что в том числе позволяет учитывать компенсацию за игрока той или другой школе, чтобы иметь всю информацию об игроке, там же система управления соревнованиями, календарь», — цитирует Атаманенко ТАСС.

В сезоне-2022/23 «Пари НН» присудили техническое поражение в матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо» из-за выхода на поле Ярослава Михайлова, который не имел права играть из-за перебора желтых карточек, часть которых он получил в матчах второй лиге, но клуб не проинформировал о них РПЛ.