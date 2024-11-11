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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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В «Ростове» надеются, что смена губернатора региона не повлияет на клуб

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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выразил надежду, что новое правительство Ростовской области продолжит сотрудничество с клубом.

4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что уходит в отставку. Вечером того же дня президент России Владимир Путин назначил и. о. губернатора Юрия Слюсаря.

«Средства на трансферы? Правительство выделяет деньги в виде целевого гранда на определенные цели. Все остальные траты за счет бюджета клуба. На самом деле, правительство никогда на трансферы деньги не выделяло.

Повлияет ли на нас смена губернатора? Я надеюсь, что футбольный клуб «Ростов» будет дальше сотрудничать с правительством. Они — акционеры, мы — акционеры», — сказал Арутюнянц «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
ФК Ростов

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