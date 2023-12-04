В «Ростове» назвали матч с ЦСКА снежным регби

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче 17-го тура РПЛ.

«Что не получилось у «Ростова»? Если бы мы играли в футбол, то можно было бы о чем-то говорить. А мы играли в снежное регби. Или что это было?» — сказал Рыскин «СЭ».

Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильнейшего снегопада.

ЦСКА с 28 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. У «Ростова» 20 очков и 10-я строчка.