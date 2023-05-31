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РПЛ

Сегодня, 12:19

В «Ростове» назвали слухами информацию об интересе клуба к Марадишвили

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Марадишвили.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что клуб общался с окружением полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили по поводу возможного перехода.

«Мы слухи не комментируем», — сказал Рыскин «СЭ».

Ранее появилась информация о том, что на 23-летнего Марадишвили претендуют «Ростов» и «Урал».

В сезоне-2022/23 Марадишвили забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 26 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 2 миллиона евро.

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