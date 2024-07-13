В «Ростове» не ждут ухода Карпина после продления контракта со сборной России

Сегодня, 20:29
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос о будущем главного тренера желто-синих Валерия Карпина.
В конце июня Карпин продлил контракт со сборной России до лета 2028 года.
— Карпин продлил контракт со сборной России. На «Ростове» это скажется?
— Надеюсь, нет.
— Что может пойти не так?
— Да все будет хорошо, не переживайте, — цитирует Рыскина Sport24.
Карпин возглавил «Ростов» в марте 2022 года. В прошлом сезоне дончане заняли седьмое место в таблице чемпионата России.