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Сегодня, 20:29

В «Ростове» не ждут ухода Карпина после продления контракта со сборной России

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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос о будущем главного тренера желто-синих Валерия Карпина.

В конце июня Карпин продлил контракт со сборной России до лета 2028 года.

— Карпин продлил контракт со сборной России. На «Ростове» это скажется?

— Надеюсь, нет.

— Что может пойти не так?

— Да все будет хорошо, не переживайте, — цитирует Рыскина Sport24.

Карпин возглавил «Ростов» в марте 2022 года. В прошлом сезоне дончане заняли седьмое место в таблице чемпионата России.

Источник: Sport24
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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