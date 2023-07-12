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Сегодня, 11:18

В «Ростове» отказались комментировать слухи о переходе в клуб иранского форварда Мохеби

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин не стал комментировать информацию о возможном переходе иранского нападающего Мохаммада Мохеби в российский клуб.

5 июля агент Мохеби заявлял, что футболист подпишет контракт с ростовчанами на следующей неделе.

«Мохеби уже игрок «Ростова»? Это вам к иранским СМИ надо. Пока не готов комментировать», — сказал Рыскин «СЭ».

Мохеби принадлежит португальской «Санта-Кларе». В сезоне-2022/23 он выступал за «Эстегляль» на правах аренды, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за команду во всех турнирах.

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