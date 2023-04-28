В «Ростове» ответили на вопрос о будущем Полоза и Сильянова

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем защитника Александра Сильянова и нападающего Дмитрия Полоза.

— Контракты заканчиваются у Полоза и Сильянова.

— Смотрите, мы со всеми разговариваем. Как будет результат, мы об этом объявим.

— У Сильянова выкуп в районе трех миллионов.

— Это пишут в прессе, наверное. Не знаю, не готов говорить.

31-летний Полоз выступает за «Ростов» с лета 2020 года. В текущем сезоне он сыграл в 25 матчах и забил 9 голов.

22-летний Сильянов сыграет за ростовский клуб с января 2022 года. В этом сезоне он провел 31 матч, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.