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Сегодня, 19:10

В «Ростове» ответили на вопрос о будущем полузащитника Глебова

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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос о будущем полузащитника Данила Глебова.

«У «Ростова» нет предложений по Глебову. Вопрос не состоит в том, за какую сумму мы готовы с ним расстаться. Вопрос стоит так: когда клуб и игрок получат достойное предложение. Только тогда может что-то состояться. На данный момент мы не готовы продавать Глебова», — цитирует Рыскина Sport24.

В прошлом сезоне РПЛ Глебов принял участие в 30 матчах «Ростова», в которых забил два гола и отдал столько же результативных передач. Контракт 24-летнего хавбека с желто-синими рассчитан до лета 2028 года.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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