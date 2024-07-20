Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:25

В «Ростове» объяснили, почему не отпустили Осипенко в «Краснодар»: «Пожарные продажи никому не нужны»

Микеле Антонов
Корреспондент
Максим Осипенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин объяснил «СЭ», почему клуб не продал защитника Максима Осипенко в «Краснодар».

— Можете ли объяснить ситуацию с Осипенко и «Краснодаром»?

— Ситуация очень простая: если бы клуб своевременно получил достойное предложение, то, возможно, все могло бы и сложиться. Несколько раз им интересовались. В итоге мы ни до чего не дошли, а последний раз с агентом Максима общались за неделю до старта чемпионата. Мы сказали, что не готовы рассматривать предложение, ведь за неделю до старта продавать одного из лидеров нельзя. Также отмечу, что суммы, которые звучали в прессе, не корректны. Если достойное предложение поступит своевременно в начале трансферного окна, когда будет время найти адекватную замену, такой вариант будет рассмотрен. А пожарные продажи никому не нужны. Продажа игрока ведет за собой последствия.

Осипенко в 2020 году перешел в «Ростов». В сезоне-2023/24 на счету 30-летнего защитника 29 матчей во всех турнирах.

Максим Осипенко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
Обсудить
Читайте также
Украинским спортсменам запретили приветствовать россиян на Олимпиаде
Британские регбистки устроили фотосессию в нижнем белье перед Олимпиадой
Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Харькове
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
В Германии предрекли эскалацию конфликта на Украине из-за резолюции ЕП
В МВД Украины назвали основные версии убийства экс-депутата рады Фарион
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Динамо» — «Факел»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 19.45

Личка рассказал, сколько новичков хотел бы видеть в «Динамо»